Il Palermo sceglie Dionisi. Zanetti resta in A, in arrivo la firma con il Verona

Sembra che l’Hellas Verona stia già pianificando per la prossima stagione dopo aver raggiunto la salvezza e con l’addio di Marco Baroni. Secondo quanto riportato da Michele Criscitiello per Sportitalia, Paolo Zanetti è sempre più vicino a diventare il nuovo allenatore degli scaligeri. La trattativa potrebbe chiudersi già oggi. Dopo essere stato in trattativa anche con il Palermo (che seguiva anche Dionisi e Inzaghi), Zanetti potrebbe quindi ritornare in Serie A.

