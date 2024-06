Di Marzio: “Il Palermo sceglie Dionisi per la panchina”

Il Palermo avrebbe scelto il nuovo allenatore per la stagione 2024/25.

Come si legge sul sito ufficiale di Gianluca Di Marzio in casa rosanero la prima scelta per la panchina è Alessio Dionisi: l’ex Sassuolo è il prescelto del Palermo. L’accordo con l’allenatore è molto vicino.

Palermo vuole tornare, fin da subito, ad essere la protagonista di questo calciomercato di Serie B e della prossima stagione. Per farlo, la rivoluzione parte dalla panchina. L’ex Sassuolo, Alessio Dionisi è il prescelto per diventare il nuovo allenatore per la prossima stagione. Nell’ultima avventura al Sassuolo, Dionisi ha collezionato 7 vittorie, 5 pareggi e 16 sconfitte.