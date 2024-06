Amichevole Inghilterra-Bosnia: gara a senso unico, netto 3-0 dei padroni di casa. Saric in campo per 63′

E’ temrinata l’amichevole tra Inghilterra e Bosnia. I padroni di casa hanno dominato gli ospiti sin dai primi minuti di gioco. A sbloccare il match è Palmer al 60′ su rigore. Alla festa si aggiunge Alexander-Arnold che all’85’ raddoppia per l’Inghilterra. Il solito Kane, poi, all’89’ chiude i conti per una gara a senso unico in favore dell’Inghilterra.

63′ in campo per Dario Saric. Il centrocampista, ancora di proprietà del Palermo, scende in campo dal 1′ di gioco. Saric gioca un’ottima gara in qualità e quantità, con la superiorità tecnica della Nazionale inglese che ha la meglio: sostituito, appunto, al 63′ da Denis Huseinbasic.