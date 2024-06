Nazionale, Gravina su Fagioli: «Ragazzo ha commesso un errore, ma obiettivo è recuperarlo»

Alla Triennale di Milano si è tenuto l’evento “La notte della C”. E’ stato presentato il nuovo logo della Lega Pro e tra i tanti interventi dal palco, anche quello del presidente della FIGC Gabriele Gravina, che si è espresso anche su Fagioli.

«Quella dei ‘Fantastici 10’ è stata un’intuizione di Spalletti, che noi abbiamo voluto seguire, condividere e soprattutto realizzare. Non è solo un momento per aggiungere motivazione ai ragazzi, ma un modo di essere rispettosi e saper mettere insieme i campioni che hanno vestito questa maglia. Il mito diventa disponibilità nei confronti di questi ragazzi. Avere questi cinque campioni tutti insieme ha aiutato sia noi sia i ragazzi, celebrando la passione di tutti gli italiani. Polemiche per la convocazione di Fagioli? Non si possono commentare, noi andiamo avanti per la nostra strada. Sapevamo che il ragazzo ha commesso un errore, ma avevamo un obiettivo che è recuperarlo. Tutti abbiamo fatto degli errori nella vita, non dobbiamo emarginarlo perché ognuno di noi ha il diritto di essere considerato e noi abbiamo quindi il dovere di accogliere il ragazzo. Fagioli ha una qualità tecnica importante, oltre alle valutazioni umane e morali. È un ragazzo che merita grande rispetto e considerazione».