I tifosi della Reggiana ringraziano il Palermo: gesto umano verso Magnani

Nelle prossime ore, secondo diverse fonti giornalistiche, Giacomo Magnani dovrebbe firmare con la Reggiana. Il difensore, in uscita dal Palermo, arriverà in prestito per questa stagione.

La notizia, accolta con entusiasmo a Reggio Emilia, ha trovato eco anche tra i tifosi granata. La pagina Face Regia 1919 ha voluto commentare il trasferimento sottolineando la sensibilità mostrata dalla società rosanero. «Il Palermo – si legge – ha dimostrato un grande gesto di comprensione nei confronti del suo tesserato, andando oltre regole e ragionamenti sportivi».

Il club siciliano, reduce dal cambio in panchina con l’arrivo di Filippo Inzaghi, punta con decisione alla promozione diretta in Serie A, forte di una rosa di primo livello e della solidità di una società legata al City Football Group. Nonostante Magnani fosse considerato un elemento importante per gli obiettivi stagionali, il Palermo ha scelto di accontentare il calciatore, nativo di Correggio, che sta attraversando un momento personale delicato e desiderava riavvicinarsi alla propria famiglia.

Secondo quanto riportato, l’operazione dovrebbe avvenire a titolo gratuito o quasi, con una parte dell’ingaggio coperta dal Palermo e la restante a carico della Reggiana. «Un colpo che la nostra società, con obiettivi e budget diversi, non si sarebbe mai potuta permettere senza questo gesto», prosegue il commento dei tifosi reggiani.

La chiusura del messaggio è un auspicio di serenità per il difensore: «Auguriamo a Giacomo tanta tranquillità, sperando di vederlo presto protagonista al “Giglio”, pronto a ricevere la carica del nostro pubblico».

Un trasferimento che, se confermato, rappresenterebbe non solo un’operazione di mercato, ma anche un segnale concreto di come il calcio possa ancora mettere l’aspetto umano al primo posto.