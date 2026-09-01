Hellas Verona, rinforzo in attacco: accordo raggiunto con Caleb Ekuban

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 1, 2026
65bac81250f29.r_d.669-441-16143

L’Hellas Verona piazza un nuovo colpo per il reparto offensivo. Il club gialloblù ha raggiunto l’intesa con Caleb Ekuban, attaccante classe 1994 rimasto senza squadra dopo la conclusione della sua esperienza con il Genoa.

La trattativa ha subito un’accelerata nelle ultime ore e, secondo quanto riportato da Sky Sport, l’accordo è ormai definito. Ekuban si prepara così a una nuova avventura in Italia, dopo cinque stagioni trascorse con la maglia rossoblù.


Nell’ultima annata l’attaccante ha collezionato 31 presenze con il Genoa, realizzando 4 reti e fornendo un assist. Complessivamente, la sua esperienza con il Grifone si è chiusa con 128 presenze, 13 gol e 11 assist.

Altre notizie

Zagreb: Pripremna utakmica GNK Dinamo- Koper

Sampdoria, contatti con la Dinamo Zagabria per Topic

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 1, 2026
Immagine

Catanzaro, in arrivo Andrej Pogacar dal Radomlje

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 1, 2026
792406051_1656287589448997_1551287607242158039_n

 Sampdoria, arriva Filippo Delli Carri dal Monza

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 1, 2026
789654004_1113253738055292_7822672828935297762_n

 Hellas Verona, colpo Iannoni: arriva dal Sassuolo fino al 2030

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 1, 2026
789596235_1886324315678003_5562282315969038830_n

Carrarese, torna Nicola Ravaglia: sarà lui il nuovo portiere

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 1, 2026
images (1)

Sudtirol, in chiusura il colpo Kevin Zeroli

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 1, 2026
Immagine

Sampdoria, Massolo torna in blucerchiato: contratto fino al 2028

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 1, 2026
images

Benevento, colpo in attacco: tutto fatto per il ritorno di Di Serio

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 1, 2026
Palermo Avellino 2-0 (89) insigne

Avellino: intesa con il Campobasso per la cessione di Insigne

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 1, 2026
Immagine

Mantova, si separano le strade con Žan Majer

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 1, 2026
corradi samp

Repubblica Genova: “Sampdoria verso il Palermo, Delli Carri e Mbabu per Corradi. Nasti è l’idea per l’attacco”

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 1, 2026
Screenshot 2026-09-01 094751

Il Secolo XIX: “Sampdoria, Esposito salta Palermo: Corradi si affida a Makoumbou”

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 1, 2026

Ultimissime

65bac81250f29.r_d.669-441-16143

Hellas Verona, rinforzo in attacco: accordo raggiunto con Caleb Ekuban

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 1, 2026
Zagreb: Pripremna utakmica GNK Dinamo- Koper

Sampdoria, contatti con la Dinamo Zagabria per Topic

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 1, 2026
Immagine

Palermo, incendio al centro commerciale Conca d’Oro

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 1, 2026
Immagine

Catanzaro, in arrivo Andrej Pogacar dal Radomlje

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 1, 2026
palermo frosinone 2-0 (129) audero

Como, futuro in Spagna per l’ex rosa Audero: è fatta con il Rayo Vallecano

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 1, 2026