Hellas Verona, rinforzo in attacco: accordo raggiunto con Caleb Ekuban

L’Hellas Verona piazza un nuovo colpo per il reparto offensivo. Il club gialloblù ha raggiunto l’intesa con Caleb Ekuban, attaccante classe 1994 rimasto senza squadra dopo la conclusione della sua esperienza con il Genoa.

La trattativa ha subito un’accelerata nelle ultime ore e, secondo quanto riportato da Sky Sport, l’accordo è ormai definito. Ekuban si prepara così a una nuova avventura in Italia, dopo cinque stagioni trascorse con la maglia rossoblù.





Nell’ultima annata l’attaccante ha collezionato 31 presenze con il Genoa, realizzando 4 reti e fornendo un assist. Complessivamente, la sua esperienza con il Grifone si è chiusa con 128 presenze, 13 gol e 11 assist.