Sampdoria, contatti con la Dinamo Zagabria per Topic

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 1, 2026
Zagreb: Pripremna utakmica GNK Dinamo- Koper

08.07.2026., Zagreb - Pripremna utakmica GNK Dinamo - Koper pred početak nove sezone i europskih kvalifikacija. Fran Topic Photo: Igor Soban/PIXSELL

La Sampdoria continua a muoversi nelle ultime ore di mercato e guarda anche all’estero per completare il reparto offensivo. Tra i nomi finiti nel mirino blucerchiato c’è quello di Fran Topić, attaccante croato di proprietà della Dinamo Zagabria.

Secondo quanto riportato dalla stampa croata, il giocatore sarebbe stato invitato dal club di Zagabria a valutare una nuova destinazione. Una situazione che potrebbe favorire la Sampdoria, interessata a inserirsi rapidamente nella trattativa per portare il classe 2004 in Italia.


Altre notizie

Immagine

Catanzaro, in arrivo Andrej Pogacar dal Radomlje

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 1, 2026
792406051_1656287589448997_1551287607242158039_n

 Sampdoria, arriva Filippo Delli Carri dal Monza

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 1, 2026
789654004_1113253738055292_7822672828935297762_n

 Hellas Verona, colpo Iannoni: arriva dal Sassuolo fino al 2030

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 1, 2026
789596235_1886324315678003_5562282315969038830_n

Carrarese, torna Nicola Ravaglia: sarà lui il nuovo portiere

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 1, 2026
images (1)

Sudtirol, in chiusura il colpo Kevin Zeroli

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 1, 2026
Immagine

Sampdoria, Massolo torna in blucerchiato: contratto fino al 2028

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 1, 2026
images

Benevento, colpo in attacco: tutto fatto per il ritorno di Di Serio

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 1, 2026
Palermo Avellino 2-0 (89) insigne

Avellino: intesa con il Campobasso per la cessione di Insigne

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 1, 2026
Immagine

Mantova, si separano le strade con Žan Majer

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 1, 2026
corradi samp

Repubblica Genova: “Sampdoria verso il Palermo, Delli Carri e Mbabu per Corradi. Nasti è l’idea per l’attacco”

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 1, 2026
Screenshot 2026-09-01 094751

Il Secolo XIX: “Sampdoria, Esposito salta Palermo: Corradi si affida a Makoumbou”

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 1, 2026
Sogliano-Hellas-Verona-presentazione

Corriere di Verona: “Mazzitelli, sprint del Verona: c’è la concorrenza del Palermo”

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 1, 2026

Ultimissime

Zagreb: Pripremna utakmica GNK Dinamo- Koper

Sampdoria, contatti con la Dinamo Zagabria per Topic

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 1, 2026
Immagine

Palermo, incendio al centro commerciale Conca d’Oro

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 1, 2026
Immagine

Catanzaro, in arrivo Andrej Pogacar dal Radomlje

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 1, 2026
palermo frosinone 2-0 (129) audero

Como, futuro in Spagna per l’ex rosa Audero: è fatta con il Rayo Vallecano

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 1, 2026
792406051_1656287589448997_1551287607242158039_n

 Sampdoria, arriva Filippo Delli Carri dal Monza

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 1, 2026