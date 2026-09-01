Sampdoria, contatti con la Dinamo Zagabria per Topic
La Sampdoria continua a muoversi nelle ultime ore di mercato e guarda anche all’estero per completare il reparto offensivo. Tra i nomi finiti nel mirino blucerchiato c’è quello di Fran Topić, attaccante croato di proprietà della Dinamo Zagabria.
Secondo quanto riportato dalla stampa croata, il giocatore sarebbe stato invitato dal club di Zagabria a valutare una nuova destinazione. Una situazione che potrebbe favorire la Sampdoria, interessata a inserirsi rapidamente nella trattativa per portare il classe 2004 in Italia.