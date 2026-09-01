Carrarese, UFFICIALE: fatta per Bonfanti dal Pisa

Arriva un importante acquisto in attacco per la Carrarese. Attraverso un comunicato sui propri canali, il club toscano ha ufficializzato l’acquisto di Nicholas Bonfanti. Il centravanti, classe 2002, approda in gialloblù dal Pisa a titolo temporaneo, con la formula del prestito con diritto di riscatto.

Questo il comunicato del club:





“Carrarese Calcio 1908 è lieta di annunciare di aver raggiunto un accordo con la Società Pisa Sporting Club 1909 per l’acquisizione a titolo temporaneo, con diritto di riscatto, delle prestazioni sportive del calciatore Nicholas Bonfanti, sino al 30 giugno 2027.

Il classe 2002 è un centravanti con baricentro basso, alto 178 cm, ma dotato di una struttura fisica compatta, robusta ed elastica, rapido palla al piede e molto abile nell’attaccare la profondità. In carriera, dopo un lungo percorso nelle giovanili dell’Inter, ha messo a referto 98 presenze in Serie B e 19 reti con le maglie di Modena, Pisa, Bari e Mantova. Benvenuto a Carrara, Nicholas!”