Carrarese, UFFICIALE: fatta per Bonfanti dal Pisa

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 1, 2026
nicholas bonfanti

Arriva un importante acquisto in attacco per la Carrarese. Attraverso un comunicato sui propri canali, il club toscano ha ufficializzato l’acquisto di Nicholas Bonfanti. Il centravanti, classe 2002, approda in gialloblù dal Pisa a titolo temporaneo, con la formula del prestito con diritto di riscatto.

Questo il comunicato del club:


“Carrarese Calcio 1908 è lieta di annunciare di aver raggiunto un accordo con la Società Pisa Sporting Club 1909 per l’acquisizione a titolo temporaneo, con diritto di riscatto, delle prestazioni sportive del calciatore Nicholas Bonfanti, sino al 30 giugno 2027.
Il classe 2002 è un centravanti con baricentro basso, alto 178 cm, ma dotato di una struttura fisica compatta, robusta ed elastica, rapido palla al piede e molto abile nell’attaccare la profondità. In carriera, dopo un lungo percorso nelle giovanili dell’Inter, ha messo a referto 98 presenze in Serie B e 19 reti con le maglie di Modena, Pisa, Bari e Mantova. Benvenuto a Carrara, Nicholas!”

Altre notizie

atalanta-piccoli-portieri-crescono-ecco-la-storia-di-paolo__RyiKtia

Juve Stabia, UFFICIALE: arriva Vismara dall’Atalanta

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 1, 2026
Mannini lapresse

Benevento, fatta per Mannini dalla Roma

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 1, 2026
65bac81250f29.r_d.669-441-16143

Hellas Verona, rinforzo in attacco: accordo raggiunto con Caleb Ekuban

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 1, 2026
Zagreb: Pripremna utakmica GNK Dinamo- Koper

Sampdoria, contatti con la Dinamo Zagabria per Topic

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 1, 2026
Immagine

Catanzaro, in arrivo Andrej Pogacar dal Radomlje

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 1, 2026
792406051_1656287589448997_1551287607242158039_n

 Sampdoria, arriva Filippo Delli Carri dal Monza

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 1, 2026
789654004_1113253738055292_7822672828935297762_n

 Hellas Verona, colpo Iannoni: arriva dal Sassuolo fino al 2030

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 1, 2026
789596235_1886324315678003_5562282315969038830_n

Carrarese, torna Nicola Ravaglia: sarà lui il nuovo portiere

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 1, 2026
images (1)

Sudtirol, in chiusura il colpo Kevin Zeroli

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 1, 2026
Immagine

Sampdoria, Massolo torna in blucerchiato: contratto fino al 2028

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 1, 2026
images

Benevento, colpo in attacco: tutto fatto per il ritorno di Di Serio

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 1, 2026
Palermo Avellino 2-0 (89) insigne

Avellino: intesa con il Campobasso per la cessione di Insigne

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 1, 2026

Ultimissime

nicholas bonfanti

Carrarese, UFFICIALE: fatta per Bonfanti dal Pisa

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 1, 2026
atalanta-piccoli-portieri-crescono-ecco-la-storia-di-paolo__RyiKtia

Juve Stabia, UFFICIALE: arriva Vismara dall’Atalanta

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 1, 2026
Mannini lapresse

Benevento, fatta per Mannini dalla Roma

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 1, 2026
65bac81250f29.r_d.669-441-16143

Hellas Verona, rinforzo in attacco: accordo raggiunto con Caleb Ekuban

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 1, 2026
Zagreb: Pripremna utakmica GNK Dinamo- Koper

Sampdoria, contatti con la Dinamo Zagabria per Topic

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 1, 2026