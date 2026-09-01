Benevento, fatta per Mannini dalla Roma

Il Benevento piazza un colpo giovane e interessante per la propria rosa. Secondo quanto riportato da Ottochannel, il club sannita ha raggiunto l’accordo con la Roma per Mattia Mannini, classe 2006, che si trasferirà in giallorosso con la formula del prestito con diritto di riscatto.

Per il giovane esterno si tratta della seconda esperienza consecutiva in Campania. Nella scorsa stagione ha infatti vestito la maglia della Juve Stabia, raccogliendo 16 presenze in Serie B e accumulando esperienza importante nel calcio professionistico. Ora una nuova occasione con il Benevento, dove Mannini proverà a ritagliarsi un ruolo da protagonista e a proseguire la propria crescita.



