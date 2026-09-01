Juve Stabia, UFFICIALE: arriva Vismara dall’Atalanta

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 1, 2026
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In questo ultimo giorno di calciomercato, arriva un altro colpo in casa Juve Stabia. Attraverso un comunicato sui propri canali, le Vespe hanno ufficializzato l’acquisto di Paolo Vismara. L’estremo difensore, classe 2003, arriva in Campania dall’Atalanta a titolo definitivo, sottoscrivendo un contratto con scadenza 30 giugno 2029.

Questo il comunicato del club:


La S.S. Juve Stabia 1907 comunica di aver raggiunto un accordo con l’Atalanta Bergamasca Calcio per l’acquisizione a titolo definitivo del diritto delle prestazioni sportive del portiere Paolo Vismara, che ha sottoscritto un contratto fino al 30 giugno 2029. Nato a Seriate il 28 marzo 2003, Vismara muove i primi passi nel settore giovanile dell’Atalanta. Nella stagione 2022/23 si trasferisce al Brindisi, in Serie D, dove colleziona 34 presenze e mantiene la porta inviolata in 13 occasioni. Al termine della stagione fa ritorno all’Atalanta, entrando a far parte della formazione Under 23, con cui disputa per tre stagioni il campionato di Serie C. In questo periodo totalizza 88 presenze, impreziosite da 23 clean sheet. All’inizio della stagione 2024/25 approda per 6 mesi alla Sampdoria in Serie B, scendendo in campo in 11 occasioni e riuscendo a mantenere la porta inviolata in 4 partite”.

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