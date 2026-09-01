Vicenza, UFFICIALE: Cavion ceduto alla Reggiana

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 1, 2026
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Si separano le strade di Michele Cavion ed il Vicenza. Attraverso un comunicato sui propri canali, il club biancorosso ha ufficializzato la cessione del centrocampista alla Reggiana. Il classe 2002 lascia i veneti a titolo definitivo, pronto per affrontare una nuova avventura nel campionato di Serie C.

Questo il comunicato del club:


“La società L.R. Vicenza annuncia di aver definito con l’A.C. Reggiana la cessione a titolo definitivo del calciatore Michele Cavion. Da parte di tutto il club, i più sentiti ringraziamenti a Michele a cui vanno i migliori auguri per questa nuova esperienza”.

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