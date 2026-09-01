Vicenza, UFFICIALE: Cavion ceduto alla Reggiana
Si separano le strade di Michele Cavion ed il Vicenza. Attraverso un comunicato sui propri canali, il club biancorosso ha ufficializzato la cessione del centrocampista alla Reggiana. Il classe 2002 lascia i veneti a titolo definitivo, pronto per affrontare una nuova avventura nel campionato di Serie C.
Questo il comunicato del club:
“La società L.R. Vicenza annuncia di aver definito con l’A.C. Reggiana la cessione a titolo definitivo del calciatore Michele Cavion. Da parte di tutto il club, i più sentiti ringraziamenti a Michele a cui vanno i migliori auguri per questa nuova esperienza”.