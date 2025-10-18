Gravina sui playout: «Tutto nel rispetto delle regole, nessuna ostilità verso la Salernitana»

Il presidente della FIGC Gabriele Gravina è tornato a parlare del caso playout che la scorsa primavera ha visto protagonista la Salernitana, retrocessa in Serie C dopo il caos legato alla situazione del Brescia. In un’intervista concessa a La Città, il numero uno federale ha chiarito la posizione della Federazione e respinto ogni accusa di parzialità.

«Non ho nulla contro Salerno e la Salernitana – ha dichiarato Gravina –. Qualcuno ha voluto giocare sulla situazione che si è creata a giugno. Trascorro molto tempo a Salerno e nella sua provincia, sono molto legato alla città e ho un profondo rispetto per i suoi tifosi».

Il presidente della FIGC ha poi ribadito la correttezza delle decisioni prese: «Abbiamo agito nel rispetto delle regole, cercando di tutelare tutte le parti interessate, come da nostro costume. Non ho alcun problema con la società granata: per il ruolo che ricopro devo parlare con tutte le squadre».