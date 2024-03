Gorini presenta Lecco-Cittadella: «Non affronteremo una squadra materasso»

L’allenatore del Cittadella Edoardo Gorini è intervenuto in vista del match di Lecco. Di seguito le sue parole riportate da Trivenetogoal.it:

«La squadra ha lavorato bene ed abbiamo recuperato qualche giocatore con problemi fisici. Esclusi Danzi e Giraudo che sono un po’ indietro, ci sono tutti a disposizione. Maniero è da valutare, anche se ha recuperato. Ha avuto una contrattura dove calcia, cercheremo di capire nelle prossime ore se vale la pena rischiarlo o meno. Pavan è un’alternativa in mezzo al campo e dopo due settimane di lavoro completo sto valutando sul dove schierarlo. Aggiungo che Amatucci nella gara in cui ha fatto il mediano si è comportato bene. Pavan è più fisico, mentre Amatucci è più dinamico. In relazione all’avversario farò le scelte che servono. Le insidie di lunedì sono note. Il Lecco è una squadra di valore, la rosa è di categoria. Il pericolo principale è considerare il Lecco una squadra materasso, ma non lo è».