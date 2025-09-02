Serie B, le decisioni del Giudice Sportivo: ammenda al Palermo, una giornata a Yeboah e Guarino

Il Giudice Sportivo Emilio Battaglia, assistito da Stefania Ginesio e dal rappresentante AIA Moreno Frigerio, ha reso note le decisioni relative alla seconda giornata del campionato di Serie B, disputata tra il 29 e il 31 agosto 2025.

Ammende alle società

Come riportato nel comunicato ufficiale, il Palermo è stato multato con un’ammenda di 2.000 euro per l’accensione di numerosi fumogeni prima dell’inizio della gara contro il Frosinone, episodio che ha costretto l’arbitro a ritardare il calcio d’inizio di circa tre minuti.

Stessa sanzione per la Sampdoria, i cui tifosi hanno lanciato un contenitore di cartone sul terreno di gioco, e per il Modena, penalizzato per il lancio di bottigliette di plastica. Più severo il provvedimento nei confronti della Reggiana, multata di 3.000 euro dopo il lancio di bottigliette nel recinto di gioco. 1.000 euro invece all’Empoli per un episodio analogo.

Squalifiche ai calciatori

Sul fronte dei calciatori, giornata di stop per diversi protagonisti.

Andrea Cagnano (Avellino) e Pietro Fusi (Padova) sono stati espulsi per doppia ammonizione.

Mano pesante sull’Empoli: squalificati Gabriele Guarino e Nosa Edward Obaretin per falli che hanno impedito chiare occasioni da rete.

John Yeboah (Venezia) dovrà fermarsi un turno per aver colpito con una spallata un avversario al 36’ del primo tempo.

Molti i giocatori ammoniti: tra loro figurano Mattia Bani (Palermo), Estanis Pedrola (Sampdoria), Gregoire Defrel (Modena), Gianluca Caprari (Monza) e Leonardo Mancuso (Mantova).

Allenatori e dirigenti

Due giornate di squalifica per Giancarlo Bianchi (Virtus Entella), espulso per espressioni irriguardose nei confronti degli ufficiali di gara.

Un turno anche a due dirigenti: Roberto Gemmi (Empoli) e Gennaro Scognamiglio (Reggiana), entrambi colpevoli di contestazioni plateali all’operato arbitrale.