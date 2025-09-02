Juve, un “bianconero” al posto di Rabiot | Vola in Francia da De Zerbi per sostituirlo

Il Marsiglia perde una pedina fondamentale.

Adrien Rabiot è sempre stato riconosciuto come un calciatore dal carattere particolare, spesso definito indipendente e a tratti spigoloso. La sua carriera è stata segnata da scelte forti e da un atteggiamento che non sempre ha seguito i percorsi più convenzionali. Già ai tempi del Paris Saint-Germain, la sua determinazione a imporsi alle proprie condizioni lo ha portato a scontri con la dirigenza e a momenti di tensione, senza mai tradire però la fiducia nei propri mezzi tecnici.

Alla Juventus ha saputo canalizzare questo carattere in modo più maturo, trasformandosi in una figura di riferimento dentro lo spogliatoio. Pur rimanendo un giocatore dal temperamento deciso, Rabiot ha dimostrato grande professionalità, diventando uno dei centrocampisti più affidabili della Serie A. La sua capacità di mantenere fermezza e personalità, anche nei momenti più difficili, lo ha reso un leader silenzioso ma autorevole.

Ora la prospettiva di un trasferimento al Milan apre un nuovo capitolo. I rossoneri vedono in lui un elemento capace di dare equilibrio e sostanza al centrocampo, portando esperienza internazionale e carattere in una squadra giovane e ambiziosa. La trattativa rappresenta una scommessa reciproca: per Rabiot l’occasione di riaffermarsi in un contesto diverso, per il Milan l’opportunità di aggiungere un giocatore di personalità e carisma.

Il suo approdo a Milano potrebbe avere un impatto immediato sia sul campo che nello spogliatoio. La sua determinazione e il suo temperamento particolare, a volte discussi, diventerebbero un valore aggiunto per una squadra che punta a crescere ulteriormente in Europa e a lottare per lo scudetto in Italia.

Rabiot al Milan, ritorno con Allegri

Adrien Rabiot è pronto a tornare in Italia: il centrocampista francese firmerà col Milan e ritroverà Massimiliano Allegri, tecnico con cui ha già condiviso gli anni alla Juventus. Dopo settimane di trattative, i rossoneri hanno chiuso l’operazione assicurandosi un giocatore di esperienza internazionale, pronto a rafforzare il centrocampo con qualità e personalità.

Il trasferimento, definito per circa dieci milioni di euro, prevede un contratto quadriennale con ingaggio tra i 4.5 e i 5 milioni netti a stagione. Un investimento mirato, che testimonia la volontà del Milan di puntare su un profilo già rodato in Serie A e di grande affidabilità nei grandi palcoscenici europei.

O’Riley al Marsiglia, l’erede designato

L’Olympique Marsiglia ha già trovato il sostituto di Rabiot. Nella notte è stato raggiunto l’accordo col Brighton per Matt O’Riley, centrocampista danese con cittadinanza britannica, classe 2000. Seguito anche da Roma e Juventus, O’Riley arriverà in Ligue 1 con la formula del prestito oneroso con diritto di riscatto.

Il giocatore, già protagonista nelle prime due gare di Premier League con un gol al Fulham, era stato acquistato un anno fa dal Celtic per circa trenta milioni. A Marsiglia avrà l’occasione di imporsi come titolare, colmando il vuoto lasciato da Rabiot e portando nuova linfa al centrocampo del club francese.