Catanzaro, Di Francesco si presenta: «Scelta giusta, darò tutto per questi colori»

«La vivo con grande entusiasmo». Così Federico Di Francesco si è presentato ai microfoni ufficiali del Catanzaro dopo il suo arrivo negli ultimi giorni di mercato. L’ex esterno del Palermo ha spiegato come la trattativa sia nata nelle ultime due settimane, complice il cambio di scenario in rosanero, e come la nuova avventura in giallorosso rappresenti per lui «la scelta più giusta per la carriera».

Il calciatore ha subito sottolineato la solidità del club: «Mi hanno detto che qui c’è un gruppo sano, con tanti giovani di qualità. Mi metterò a disposizione per dare una mano e raggiungere tutti gli obiettivi stagionali».

Di Francesco conosce bene l’ambiente catanzarese, affrontato da avversario con la maglia del Palermo: «Ho giocato al Ceravolo due anni fa, ho visto un ambiente molto caldo, un grande legame tra squadra e città e tanta voglia di sport. Ho sempre avuto un’ottima impressione del Catanzaro, che ha disputato campionati importanti e mi ha sempre messo in difficoltà. Inoltre, un mio caro amico come Leonardo Mancuso me ne ha parlato sempre bene».

Determinante anche l’incontro con il nuovo allenatore Alberto Aquilani e con il direttore sportivo Ciro Polito: «Mi hanno fatto un’ottima impressione, persone serie e ambiziose. Era quello che cercavo in questo momento». Tra i compagni, Di Francesco ritrova Marco D’Alessandro e Marco Pompetti, oltre a tanti avversari incrociati negli anni.

Sugli obiettivi personali e di squadra l’ex Palermo è chiaro: «Ragiono giorno per giorno. Voglio mettermi nelle condizioni migliori per aiutare il Catanzaro. Gli obiettivi personali arriveranno come conseguenza, ma vengo qui con entusiasmo, umiltà e consapevolezza di poter fare bene».

Infine, un messaggio ai tifosi: «Li aspettiamo tutti al Ceravolo. Spero di vederli presto, forza Catanzaro!».