Giornale di Sicilia: “Palermo si riscopre pedonale: Pasqua tra sole, cultura e città nuova”

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 5, 2026
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PALERMO – Una città che cambia ritmo, si svuota dal traffico e si riappropria dei suoi spazi. Come racconta Giancarlo Macaluso sul Giornale di Sicilia, tra Pasqua e Pasquetta Palermo si presenta con un volto diverso, più vivibile e a misura di cittadino.

Il Giornale di Sicilia, attraverso il racconto di Giancarlo Macaluso, descrive il ritorno delle domeniche pedonali lungo via Libertà, un rito urbano atteso da anni. Dalle 8 alle 20 la carreggiata centrale, nel tratto tra piazza Ruggero Settimo e piazza Mordini-Crispi, sarà chiusa al traffico e riservata a pedoni e biciclette.


Come sottolinea Giancarlo Macaluso sul Giornale di Sicilia, non si tratta solo di una misura legata al traffico, ma di un invito a vivere la città in modo diverso: una lunga agorà urbana, tra passeggiate, incontri e socialità.

Il Giornale di Sicilia evidenzia anche il supporto del trasporto pubblico, con biglietti agevolati per incentivare gli spostamenti senza auto e favorire la partecipazione di cittadini e turisti.

Nel cuore del weekend, racconta ancora Giancarlo Macaluso sul Giornale di Sicilia, spazio anche alla cultura: apertura straordinaria del complesso dello Spasimo, con i risultati degli ultimi interventi di restauro finanziati con 2,5 milioni di euro. Un’occasione per riscoprire uno dei luoghi più suggestivi della città.

Non solo centro storico. Il Giornale di Sicilia segnala anche itinerari immersi nel verde, dall’Orto Botanico ai percorsi culturali tra musei e siti monumentali, fino al chiostro dei Benedettini di Monreale.

Accanto alle aperture, però, anche alcune restrizioni: come evidenzia Giancarlo Macaluso sul Giornale di Sicilia, il Comune ha vietato picnic e barbecue in alcune aree, per gestire al meglio i flussi durante le festività.

Infine, il fattore decisivo: il meteo. Il Giornale di Sicilia sottolinea come il bel tempo favorirà l’afflusso verso il mare, in particolare a Mondello, meta tradizionale della Pasquetta.

Una Palermo “nuova”, dunque, come scrive il Giornale di Sicilia: più lenta, più aperta, più vissuta.

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