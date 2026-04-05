Giornale di Sicilia: “Palermo-Avellino, le probabili formazioni”

Tutto pronto per Palermo-Avellino, sfida in programma questa sera alle 19:30 al “Renzo Barbera”. Come riportato dal Giornale di Sicilia, le scelte di Inzaghi e Ballardini sono ormai delineate, con pochi dubbi residui soprattutto in casa irpina.

Secondo il Giornale di Sicilia, il Palermo dovrebbe schierarsi con il consueto 3-4-2-1: Joronen tra i pali, difesa composta da Peda, Bani e Ceccaroni. A centrocampo Pierozzi e Augello agiranno sulle corsie, con Segre e Ranocchia in mezzo.





Sempre il Giornale di Sicilia evidenzia come sulla trequarti spazio a Le Douaron e Palumbo alle spalle di Pohjanpalo, riferimento offensivo e uomo più atteso. L’assenza di Rui Modesto, squalificato, e le condizioni non ottimali di Johnsen indirizzano le scelte verso continuità e solidità.

Sul fronte Avellino, il Giornale di Sicilia sottolinea la conferma del 4-3-1-2 da parte di Ballardini: Daffara in porta, linea difensiva con Cancellotti, Simic, Izzo e Sala. A centrocampo spazio a Sounas, Palmiero e Besaggio, mentre Palumbo agirà sulla trequarti.

Davanti, come riportato dal Giornale di Sicilia, Biasci guiderà l’attacco con al suo fianco uno tra Patierno e Tutino, con il primo leggermente favorito.

Il Giornale di Sicilia evidenzia come si tratti di una sfida chiave per entrambe le squadre: il Palermo cerca punti per la corsa alla promozione, mentre l’Avellino vuole consolidare il proprio momento positivo.

Probabili formazioni

Palermo (3-4-2-1)

Joronen; Peda, Bani, Ceccaroni; Pierozzi, Segre, Ranocchia, Augello; Le Douaron, Palumbo; Pohjanpalo.

All.: Inzaghi

Avellino (4-3-1-2)

Daffara; Cancellotti, Simic, Izzo, Sala; Sounas, Palmiero, Besaggio; Palumbo; Biasci, Patierno.

All.: Ballardini