Giornale di Sicilia: “Palermo, rebus portiere da risolvere. Gomis in test, Lezzerini per il ruolo di secondo”

Sciogliere il nodo tra i pali per poi concentrarsi sugli ultimi ritocchi di mercato. Il Palermo si avvicina alla chiusura del proprio organico, con l’eccezione di un difensore che dovrà necessariamente arrivare. Come riportato da Massimiliano Radicini sul Giornale di Sicilia, il ritiro è servito a Inzaghi per effettuare valutazioni approfondite su Alfred Gomis, reduce da un grave infortunio che lo ha tenuto fuori per tutta la scorsa stagione.

Il portiere senegalese ha dato segnali positivi sia in allenamento che nelle prime uscite amichevoli. Tuttavia, la scelta definitiva sul titolare arriverà solo nelle prossime due settimane. Inzaghi vuole ancora testarlo in condizioni di maggiore intensità prima di prendere una decisione. Se Gomis dovesse dare garanzie fisiche, potrebbe essere lui a difendere i pali in Serie B: un profilo esperto e affidabile.

Sempre secondo quanto scrive Radicini sul Giornale di Sicilia, Desplanches è ormai destinato al prestito al Pescara, che lo segue con insistenza sin dall’inizio della sessione estiva. In Abruzzo, sotto la guida di Vivarini, l’estremo difensore della Nazionale Under 21 potrà trovare continuità e maturare. L’operazione sarà strutturata come prestito secco, senza opzioni per gli abruzzesi: il Palermo vuole infatti mantenere il pieno controllo sul talento classe 2003.

Lezzerini idea concreta, si cerca un vice Ceccaroni

Nel caso in cui Gomis venga confermato come titolare, per il ruolo di secondo guadagna sempre più terreno il nome di Luca Lezzerini. L’ex portiere di Fiorentina e Brescia, classe 1995, è attualmente svincolato e in attesa della proposta giusta. Il Palermo lo tiene monitorato da diverse settimane, come sottolineato ancora da Radicini sul Giornale di Sicilia. Qualora invece si decidesse di puntare su un nuovo primo portiere, il ventaglio di opzioni sarebbe più ampio.

Capitolo difensore: resta da coprire il ruolo di vice Ceccaroni. Tra i profili nel mirino del ds Osti, c’è sempre Nosa Obaretin, ma si valutano anche alternative straniere.

Mercato in uscita: Verre, Saric e Buttaro in attesa

In uscita, per il momento, è tutto fermo. Le posizioni di Valerio Verre, Dario Saric e Alessio Buttaro restano da definire. Per Saric, seguito da alcuni club esteri, potrebbero esserci novità già nel corso della settimana. Anche Buttaro è in cerca di una nuova destinazione.

Il Palermo riflette, ma il tempo delle scelte definitive si avvicina. E tra i pali, il rebus è ancora aperto.