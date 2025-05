Giornale di Sicilia: “Palermo, il calendario regala un assist. Il destino si decide al Barbera”

PALERMO – Due partite, sei punti, un’intera stagione da rimettere in piedi. Il Palermo si gioca tutto negli ultimi 180 minuti della regular season, con la qualificazione ai playoff di Serie B ancora tutta da conquistare. Come evidenziato da Massimiliano Radicini sul Giornale di Sicilia, la corsa è serrata, affollata e ogni errore potrebbe essere fatale.

Il regolamento parla chiaro: le prime due salgono direttamente in A; la terza e la quarta entrano in gioco in semifinale playoff, mentre le squadre classificate dal quinto all’ottavo posto si sfidano in un turno preliminare secco, in casa della meglio piazzata. In caso di parità, dopo i supplementari, passa chi ha il miglior piazzamento in classifica.

La situazione in classifica: Palermo in bilico

Secondo quanto riportato da Radicini sul Giornale di Sicilia, oggi la Juve Stabia appare salda al quinto posto (54 punti) con due gare casalinghe abbordabili all’orizzonte. Il Catanzaro, sesto a quota 49, deve affrontare due trasferte impegnative contro Sassuolo e Mantova. Subito dietro, c’è il Palermo: settimo con 48 punti, reduce da due pesanti sconfitte contro Südtirol e Cesena che hanno complicato il cammino e fatto riemergere vecchie incertezze.

Il margine sul nono posto è risicato: Bari e Cesena inseguono con 47 punti. “Un contesto ad alta tensione”, come lo definisce Radicini, dove la squadra di Dionisi ha però ancora il destino nelle proprie mani.

Due gare al Barbera: ultima chiamata

Il vantaggio dei rosanero è quello di chiudere in casa. Prima il Frosinone, assetato di punti salvezza, poi la Carrarese, che potrebbe arrivare al Barbera già tagliata fuori dalla corsa playoff oppure ancora in piena lotta. Due sfide da vincere per provare a difendere la posizione o, magari, scalare fino al sesto posto.

“Serve un colpo definitivo”, scrive Massimiliano Radicini sul Giornale di Sicilia, perché solo così si potrà evitare un altro finale amaro e provare a restituire alla piazza almeno un barlume di entusiasmo. Dopo un campionato a dir poco altalenante, il Palermo ha davanti un bivio chiaro: giocarsi le proprie chance di Serie A o chiudere nel silenzio di un’altra occasione sprecata.