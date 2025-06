Giornale di Sicilia: “Palermo, caccia ai rinforzi per Inzaghi”

Il countdown è iniziato: manca meno di una settimana all’apertura ufficiale del calciomercato estivo e il Palermo si prepara ad accelerare le operazioni in entrata per mettere a disposizione di Inzaghi un organico già competitivo in vista del ritiro di Châtillon. Come riportato da Massimiliano Radicini sul Giornale di Sicilia, il club lavora su profili pronti, affidabili e in grado di alzare da subito il livello qualitativo della rosa.

Le trattative per Antonio Augello, in arrivo a parametro zero, e per Jacopo Palumbo dal Modena (operazione complessiva da circa 2 milioni includendo la valutazione di Saric), sono in fase avanzata e potrebbero essere ufficializzate già nei primi giorni di luglio. L’obiettivo dichiarato, secondo quanto scrive Radicini sul Giornale di Sicilia, è quello di arrivare all’inizio del lavoro sul campo con buona parte della rosa già definita, così da permettere al tecnico di trasmettere fin da subito i suoi principi tattici.

Sempre secondo il Giornale di Sicilia, il direttore sportivo Carlo Osti è al lavoro anche per rinforzare la corsia destra del centrocampo a quattro. Il nome in cima alla lista resta quello di Salvatore Elia, in uscita dallo Spezia: c’è ancora da limare una piccola distanza tra domanda e offerta, ma l’accordo con il giocatore è già stato raggiunto. In caso di mancato accordo con i liguri, l’alternativa porta a Darko Lazovic del Verona, classe 1990, in scadenza di contratto: esperienza, duttilità e 27 presenze con 2 gol e 3 assist nell’ultima stagione in Serie A.

Sul fronte portieri, Radicini sul Giornale di Sicilia sottolinea che l’ipotesi di un ritorno di Emil Audero dal Como resta viva, ma il club monitora anche le piste alternative. In caso di fumata nera, si valutano i profili di Devis Vasquez del Milan (reduce da un prestito all’Empoli) e Jesse Joronen del Venezia. In difesa, il nome più caldo resta quello di Marcandalli del Genoa.

Sul fronte uscite, Pescara forte su Roberto Insigne e Alessandro Buttaro, quest’ultimo seguito anche dalla Carrarese. Sempre più vicino alla Reggiana, infine, Vasic, che potrebbe lasciare Palermo dopo una stagione da comprimario.

Il mercato entra nel vivo e il Palermo di Inzaghi vuole farsi trovare pronto, come confermato anche dallo stesso bagno di folla che ha accolto il tecnico nel suo primo giorno in città: un entusiasmo che ora tocca alla dirigenza alimentare, costruendo una squadra da promozione.