Giornale di Sicilia: “Calciomercato Palermo, cosa cerca Osti”

L’affare è fatto: Mattia Bani sarà un nuovo difensore del Palermo. Dopo una lunga trattativa con il Genoa, il club rosanero ha definito l’operazione sulla base di poco più di 2 milioni di euro, bonus inclusi. Come riporta Massimiliano Radicini sul Giornale di Sicilia, il centrale classe ’93 è atteso a breve in ritiro per mettersi a disposizione di Inzaghi. Per lui è pronto un contratto biennale, con opzione di rinnovo automatico per un’ulteriore stagione in caso di promozione in Serie A.

Mercato difensivo ancora aperto

Con il reparto dei centrali quasi sistemato, il direttore sportivo Carlo Osti sta ora lavorando per completare l’organico. In cima alla lista delle priorità c’è un difensore mancino che possa agire da vice Ceccaroni, preferibilmente under, per non saturare gli slot destinati agli over. L’arrivo di Bani ha infatti lasciato un solo posto disponibile in quella categoria, che potrebbe essere destinato a un portiere.

Lezzerini idea concreta per la porta

Tra i profili monitorati per il ruolo di secondo portiere c’è Luca Lezzerini, attualmente svincolato. Il club riflette sull’opportunità di affidarsi a un elemento d’esperienza che possa garantire solidità e affidabilità alle spalle di Gomis.

Insigne e Di Mariano salutano

Intanto si registrano due addii ufficiali. Roberto Insigne ha firmato con l’Avellino e ha salutato Palermo con un messaggio sentito: «Si è concluso un altro percorso della mia vita, fatto di momenti difficili e momenti emozionanti. Grazie alla società che mi ha dato l’opportunità di indossare questi colori».

Anche Francesco Di Mariano ha lasciato il club con parole cariche di orgoglio: «Questo per me non è un addio con rimpianti. Non è stata una sconfitta, è la fine di un capitolo importante, pieno di insegnamenti che porterò con me. Me ne vado da uomo. In silenzio, senza far rumore. Ma con l’orgoglio di chi ha rappresentato la sua città con il cuore. Sempre. Fino all’ultimo giorno».

Capitolo uscite

Restano in fase di definizione le situazioni di Alessio Buttaro, Dario Saric e Valerio Verre, giocatori che potrebbero lasciare il Palermo in questa sessione di mercato. Osti osserva e valuta: la priorità resta completare il puzzle senza sacrificare l’equilibrio della rosa.