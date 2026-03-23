Giornale di Sicilia: “Muro in difesa e goleador, Bani è il salvavita del Palermo”

Il volto sorridente di Bani a Padova è l’immagine simbolo della serata rosanero. Come racconta Alessandro Arena sul Giornale di Sicilia, il difensore ha messo il sigillo su una prestazione totale, ribadendo quanto il suo contributo sia diventato centrale nello scacchiere di Inzaghi. Alessandro Arena sul Giornale di Sicilia sottolinea come, dopo il gol contro la Juve Stabia reso vano dal pareggio subito, stavolta la zampata del numero 13 abbia portato tre punti pesantissimi.

Il Palermo ha giocato oltre settanta minuti in inferiorità numerica, ma ha saputo difendersi con ordine e sacrificio. In questo contesto, la prova di Bani è stata determinante: Alessandro Arena sul Giornale di Sicilia evidenzia come il capitano abbia guidato la retroguardia con autorità, limitando i pericoli e mantenendo equilibrio in una gara complicata. Una leadership tecnica e mentale che ha fatto la differenza.





Quello segnato all’Euganeo è il terzo gol stagionale, un dato che conferma la sua efficacia anche in fase offensiva. Alessandro Arena sul Giornale di Sicilia mette in luce come il difensore sia stato perfetto nei duelli – sette vinti su sette – e incisivo anche nell’area avversaria, dove ha toccato più palloni di tutti, trasformando in oro l’ultimo, decisivo pallone.

Se contro la Juve Stabia era bastato un tocco semplice, contro il Padova è servito un movimento da vero attaccante, con una girata precisa sull’assist di Peda. Ma il valore della sua prestazione va oltre il gol: in una linea difensiva rimaneggiata, tra espulsioni e ammonizioni, Bani ha mantenuto posizione e lucidità, guidando i compagni senza sbavature.

La sua soddisfazione a fine gara è stata evidente, non solo per la rete decisiva ma per il contributo dato alla squadra nel lasciarsi alle spalle un periodo complicato. Il Palermo, infatti, ha ritrovato solidità difensiva, mantenendo la porta inviolata per la quindicesima volta in stagione, miglior dato del campionato.

Il successo di Padova assume ancora più valore se si considera il contesto: giocare in dieci per così tanto tempo e portare a casa la vittoria non era accaduto da anni. L’ultimo precedente risale alla Serie C nel 2022 contro la Juve Stabia, mentre per trovare un risultato utile in inferiorità numerica in Serie B bisogna tornare addirittura al 2018.

Un segnale forte, dunque, che passa anche dai piedi – e dalla testa – di Bani. Il “salvavita” rosanero, oggi più che mai.