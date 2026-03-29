Giannitti: «Palermo e Monza si giocheranno la A ai playoff»

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 29, 2026
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Il finale di stagione in Serie B si preannuncia apertissimo, con diversi scenari ancora in bilico sia per la promozione che per la salvezza. Nell’intervista rilasciata a Tuttomercatoweb, Marco Giannitti offre una lettura chiara degli equilibri del campionato. Alessio Alaimo, per Tuttomercatoweb, introduce un’analisi che mette in evidenza il livello di incertezza della categoria.

Serie B: chi andrà in A?
«Tre squadre per i primi due posti, poco dietro il Palermo. Il Frosinone sta dimostrando di essere forte e di avere mentalità, il Venezia ha una qualità superiore. Credo che andranno su direttamente Frosinone e Venezia. E poi Palermo e Monza si giocheranno la Serie A ai playoff».


Come sottolinea Alessio Alaimo su Tuttomercatoweb, la corsa alla promozione diretta resta comunque apertissima e legata anche agli scontri finali.

E la lotta salvezza?
«È una B bellissima. C’è grande bagarre, fare dei pronostici è impensabile. Il Pescara sembrava spacciato e invece si è ripreso alla grande. Fino all’ultima giornata sarà difficile capire chi retrocede e chi si salva».

Un concetto ribadito ancora da Tuttomercatoweb nell’intervista raccolta da Alessio Alaimo, che evidenzia il livello di competitività del torneo.

E lei direttore, pronto a ripartire?
«Aspetto un progetto dove posso incidere. Vedremo quali opportunità si presenteranno».

La delusione della stagione?
«La Fiorentina. La squadra ha tutt’altro tasso tecnico rispetto alla classifica».

Come riportato da Alessio Alaimo per Tuttomercatoweb, Giannitti si sofferma anche sui valori espressi dalle squadre.

Su chi punta per la salvezza?
«Pisa e Verona fanno fatica a risalire. Se la giocano Lecce e Cremonese. I salentini sono vivi, la Cremonese ha ottenuto una vittoria importante con il cambio di allenatore. Entrambe le squadre hanno chance di salvarsi».

Il cambio di guida tecnica a Cremona può aiutare?
«La Cremonese credo ambisca a una salvezza tranquilla. Ha ripreso una vecchia conoscenza come Giampaolo, che è partito bene con una vittoria importante».

Infine, come ribadisce Tuttomercatoweb nell’intervista firmata da Alessio Alaimo, lo sguardo si allarga anche ad altri scenari.

Champions: Como o Juventus?
«Il Como ha un rendimento costante e importante. Penso che sia avvantaggiato rispetto alla Juventus».

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