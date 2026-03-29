Corriere dello Sport: “Italia, caso Dimarco e clima caldo: «Nessuna mancanza di rispetto, ora pensiamo al Mondiale»”

FIRENZE – Il caso è esploso sui social, ha acceso la tensione con la Bosnia e accompagnato l’avvicinamento alla finale playoff. Come racconta Fabrizio Patania sul Corriere dello Sport, l’episodio legato all’esultanza di Dimarco dopo Bosnia-Galles ha avuto un’eco ben oltre il campo, generando polemiche e imbarazzi anche a livello mediatico.

Secondo quanto riportato da Fabrizio Patania sul Corriere dello Sport, il laterale azzurro ha scelto di chiarire pubblicamente la sua posizione, intervenendo in conferenza stampa a Coverciano: «Rispetto qualsiasi nazionale, è stata una reazione istintiva tra amici. Non ho mancato di rispetto a nessuno». Dimarco ha ribadito il legame personale con Dzeko, sottolineando i rapporti cordiali e i messaggi scambiati dopo la partita.





Come evidenzia Fabrizio Patania sul Corriere dello Sport, il difensore ha voluto spegnere ogni polemica: «Sono una persona perbene, non sono arrogante. Mi è dispiaciuto essere stato ripreso in quel momento». Parole chiare per archiviare una vicenda diventata virale proprio alla vigilia della sfida più importante.

Il clima, però, resta incandescente. Nell’analisi firmata da Fabrizio Patania per il Corriere dello Sport, emerge come l’ambiente di Zenica sarebbe stato già ostile di per sé, ma l’episodio potrebbe aver aggiunto ulteriore pressione sugli azzurri. «Ci aspettiamo un ambiente caldo, ma lo sapevamo», ha spiegato Dimarco, consapevole delle difficoltà.

L’Italia, però, si aggrappa alla propria forza mentale. Come sottolinea ancora Fabrizio Patania sul Corriere dello Sport, la reazione contro l’Irlanda del Nord rappresenta un segnale importante: «Dopo un primo tempo difficile siamo rimasti sul pezzo, senza farci condizionare». Un aspetto che dovrà essere confermato anche nella gara decisiva.

La chiave sarà proprio l’approccio mentale. «La testa comanda le gambe», ha ribadito Dimarco, evidenziando come concentrazione e solidità psicologica possano fare la differenza anche oltre gli aspetti tecnici. La Bosnia partirà forte, l’Italia dovrà rispondere con personalità.

Infine, un passaggio sul gruppo e sul lavoro di Gattuso: «Sappiamo la responsabilità, il gruppo è unito e si diverte. Ora dobbiamo prenderci il Mondiale». Nessuna indicazione sulla formazione, ma un messaggio chiaro: tutti pronti, tutti coinvolti.

A Zenica non basterà solo il talento. Serviranno nervi saldi, compattezza e una risposta immediata. L’Italia è chiamata a dimostrare di essere pronta, dentro e fuori dal campo.