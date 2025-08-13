Gianluca Nani riceve il premio “Una vita per il calcio”: cerimonia a Palermo il 6 ottobre

Il prossimo 6 ottobre 2025, Palermo ospiterà una nuova edizione del Palermo Football Meeting nella splendida cornice de La Braciera in Villa, in via dei Quartieri 104. L’evento vedrà la partecipazione di numerosi protagonisti e addetti ai lavori del mondo del pallone: da Mario Giuffredi a Matteo Lovisa, passando per il direttore sportivo della Salernitana Daniele Faggiano, l’ex portiere Stefano Sorrentino, Alberto Pelagotti e molti altri. Tra gli ospiti più attesi, Gianluca Nani, uomo mercato con importanti esperienze come Udinese e Watford, che riceverà il premio “Una vita per il calcio”.

L’evento, organizzato da Conference403 in collaborazione con AvvocatiCalcio, Lumsa Dipartimento di Giurisprudenza Palermo ed è patrocinato dal Comune di Palermo, vedrà anche l’ immancabile presenza istituzionale dell’Avvocato Claudio Pasqualin, presidente di AvvocatiCalcio.

Per partecipare alla manifestazione è necessario registrarsi gratuitamente attraverso Eventbrite (maggiori informazioni sono disponibili sulle pagine social di Conference403).

