Capozucca: «Il Palermo super favorita per la Serie A»

Stefano Capozucca, intervistato da Alessio Alaimo per TuttoMercatoWeb.com, ha espresso il suo punto di vista su diversi temi di attualità calcistica, soffermandosi anche sulla situazione del Palermo.

Sul caso Lookman, obiettivo di mercato dell’Inter, Capozucca ha commentato: «Sicuramente non è una situazione simpatica. I proprietari dei cartellini sono le società, poi però sono prigioniere dei calciatori. Ma l’Atalanta non è società morbida che cede alle bizze di un calciatore». E aggiunge: «Se andrà via, lo farà alle condizioni della Dea e non a quelle dell’Inter».

Parlando di mercato, il dirigente ha sottolineato come «al momento il mercato va un po’ a rilento» e che «fa parte della crisi che c’è in tutti i settori». Secondo Capozucca, «tutti vogliono rinforzarsi, ma prima bisogna dare via gli esuberi» e «alla fine credo che il mercato si sbloccherà».

Interpellato da TuttoMercatoWeb.com sulla scelta della Roma di affidarsi a Gian Piero Gasperini, l’ex dirigente ha dichiarato: «È una garanzia per la Roma. È un allenatore tra i top dieci d’Europa. Magari ci metterà un po’, ma con i rinforzi giusti e con una guida come Ranieri e un direttore sportivo come Frederic Massara, farà bene».

Capozucca ha poi parlato della nuova avventura dell’Atalanta con Juric: «Sostituire Gasperini è tutt’altro che semplice. L’Atalanta arriva da un terzo posto in campionato, ripetersi non è mai facile. In più ha perso Retegui e perderà Lookman. Ma l’Atalanta saprà muoversi in maniera importante e consegnerà a Juric una squadra competitiva».

Infine, un passaggio sulla Serie B e sul Palermo: «Il Palermo ha preso un allenatore che ha confidenza con la vittoria. Pippo è un vincente per natura, è esigente e cercherà di vincere anche questo campionato. Gli stanno allestendo una squadra competitiva e credo che il Palermo sia la super favorita per andare in Serie A».