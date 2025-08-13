Tuttosport: “Palermo, la pista Joronen”

Secondo Tuttosport, firmato da Gianluca Scaduto, in casa Palermo tiene banco la questione portiere dopo l’infortunio di Alfred Gomis, fermato da una frattura al braccio. Il club rosanero, parte del network del City Group, ha interrotto l’inseguimento a Jonathan Klinsmann: il Cesena lo ha infatti tolto dal mercato e lavora al rinnovo del figlio di Jorgen.

In un primo momento erano circolati i nomi di Rui Patricio e Pierluigi Gollini, ma ora la candidatura più concreta è quella di Jesse Joronen, 32 anni, ex Venezia, svincolato da luglio. Il portiere finlandese vanta 137 presenze in Serie B con Brescia e Venezia, ma nella scorsa stagione di Serie A con i lagunari si è fermato a 8 apparizioni. Il contratto non è stato rinnovato per motivi economici e non tecnici, anche se qualcuno teme un calo di condizione.

Nell’attesa di definire l’operazione, il Palermo ha presentato Francesco Bardi, 33 anni, ex Reggiana, che con ogni probabilità difenderà i pali rosanero sabato sera a Cremona nel primo turno di Coppa Italia.