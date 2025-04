Genoa-Lazio, la Gradinata Nord: “Entreremo al 15′. La Lega ha mancato di rispetto ai tifosi”

Il rinvio delle partite di lunedì 21 aprile a poche ore dal fischio d’inizio, non disputate a causa della morte di Papa Francesco, La scelta di rinviare, generato un collettivo malcontento in tutte le tifoserie italiane. La Gradinata Nord del Genoa, in vista della partita di oggi, mercoledì 23 aprile, contro la Lazio, ha diramato un comunicato in cui esprime il proprio dissenso:

“Apprendiamo con grande stupore l’ennesima scelta folle presa dai vertici della Lega Serie A ai danni di noi tifosi. Questa non è mancanza di rispetto, ma mancanza di considerazione! Sorvolando sul motivo per cui tutte le partite sono state posticipate, ci chiediamo se a qualcuno interessi ancora di noi tifosi: delle famiglie che vogliono ancora popolare lo stadio, dei lavoratori, degli studenti e di tutti coloro che fanno sacrifici per seguire la loro passione”.

“Bloccare migliaia di tifosi in viaggio per poi posticipare i match a due giorni di distanza – prosegue il testo – ad orario scomodo per i tifosi appena penalizzati, è il risultato di poca intelligenza e grande menefreghismo. Per dare un segnale i gruppi della Gradinata Nord entreranno allo stadio al 15′ minuto del primo tempo. Invitiamo tutto il popolo Genoano a restare fuori con Noi per questa prima parte di partita”.