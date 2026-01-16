Genoa, arriva il palermitano Lauricella

Il Genoa accelera per Tommaso Baldanzi. Come riporta Maurizio Moscatelli su Tuttosport, il club rossoblù ha affondato il colpo e punta ad avere il fantasista già in panchina domenica a Parma. Le parti sono sempre più vicine, soprattutto dopo l’ok definitivo del giocatore, che ha dato il via libera al trasferimento.

Resta invece da decifrare la situazione legata alla porta. Dall’Arabia arrivano aggiornamenti sui tempi di Bento: il portiere titolare è stato squalificato per due giornate e il brasiliano potrebbe essere liberato non prima del 21 gennaio. Per questo motivo il Genoa non chiude del tutto questa pista, ma continua a sondare alternative. Tra queste c’è Karl Jakob Hein, estremo difensore estone del Werder Brema, in prestito dall’Arsenal.

Intanto è ufficiale il colpo Giovanni Lauricella, palermitano, terzino sinistro classe 2007 proveniente dal settore giovanile dell’Empoli e dalla Nazionale Under 19. Un’operazione chiusa con un blitz che ha anticipato la concorrenza del Milan.

Lauricella nasce a Brancaccio, quartiere di Palermo, l’11 gennaio 2007. I primi passi nel calcio li muove nella squadra della sua zona, l’Istituto Padre Nostro, dove – come ama ricordare – «facevo interminabili partitelle con i miei amici». La prima occasione con il Palermo non va a buon fine e, ancora giovanissimo, passa alla Fair Play Messina, società affiliata alla Juventus, con cui si mette in luce a livello interregionale.

Nella stagione 2021/22 arriva la chiamata del Sassuolo, la prima esperienza lontano dalla Sicilia. Dopo sei mesi, però, il ritorno a Messina e un momento difficile che lo porta persino a pensare di smettere. Il sogno riparte proprio tornando sull’isola, fino a una serie di provini che lo conducono a vestire anche la maglia della Juventus. Ma è l’Empoli il club che crede maggiormente in lui, acquistandolo e portandolo definitivamente in Toscana, all’interno di uno dei settori giovanili più prolifici d’Italia.

Il Genoa continua così a muoversi su più fronti, tra rinforzi immediati e investimenti di prospettiva, come sottolinea ancora Tuttosport, con l’obiettivo di dare profondità e futuro alla rosa in vista della seconda parte di stagione.