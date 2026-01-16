Gazzetta dello Sport: “Pierini in pole per l’attacco del Palermo. Tutte le trattative del giorno in serie B”

Il mercato muove ancora la coda, ma senza scosse tra le grandi. Il Frosinone non intende fare innesti, il Venezia resta in attesa di Ambrosino, il Monza ha aggiunto Hernani ma senza cessioni non potrà intervenire ulteriormente. Il Palermo ha riportato a casa Magnani e riflette sulle opzioni per l’attacco, con Pierini al momento favorito.

Qualcosa si muove invece tra le squadre subito sotto. Il Cesena è tornato a trattare Di Pardo con il Cagliari, mentre il Catanzaro valuta se riportare Baez in Italia. La Juve Stabia conta di chiudere una punta a inizio settimana, mentre l’Empoli, dopo il cambio di direttore sportivo, appare in leggero ritardo ma con idee considerate chiare.

Secondo la Gazzetta dello Sport, però, la vera “polpa” del mercato è nelle zone basse della classifica, tra le squadre che hanno come unico obiettivo la salvezza. L’Avellino ha trovato l’intesa per Riccio dalla Sampdoria: manca soltanto il via libera definitivo dei test medici. La Reggiana ha diversi tavoli aperti: serve Vicari del Bari per rimpiazzare Magnani, mentre in mezzo è arrivato Bozhanaj dalla Carrarese, dopo il rientro al Modena.

Molto attivo anche lo Spezia, che dopo Valoti ha accolto in città il giovane Romano dalla Roma, ma non intende fermarsi: per la difesa spunta l’idea Bonfanti (Pisa, via Atalanta), per il centrocampo si continua a lavorare su Leone della Juve Stabia, mentre per l’attacco resta calda la pista Skjellerup del Sassuolo.

Il Bari, in attesa di Cuni, è vicino alla cessione di Cerri in Germania e prova l’affondo per Pandolfi del Catanzaro. Il Mantova, dopo aver preso Bianay Balcot, aspetta Siren Diao dell’Atalanta, attualmente al Cesena. Il Pescara, infine, sta testando l’attaccante Jean-Kevin Augustin, ex PSG, che in passato ha condiviso lo spogliatoio parigino con Marco Verratti, oggi socio del club.