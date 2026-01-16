Giornale di Sicilia: “Palermo, si cerca il sostituto di Diakité: l’identikit”
Il Palermo continua a muoversi con prudenza e attenzione sul mercato, ampliando il proprio raggio d’azione su più profili ritenuti funzionali al progetto tecnico di Filippo Inzaghi. Come scrive Massimiliano Radicini sul Giornale di Sicilia, il lavoro di monitoraggio procede in maniera costante, senza accelerazioni e senza la volontà di farsi sorprendere dagli sviluppi improvvisi del mercato.
La sensazione, come sottolinea ancora Radicini sul Giornale di Sicilia, è che il club voglia farsi trovare pronto qualora si aprissero opportunità improvvise, evitando di restare impreparato davanti a scenari che potrebbero cambiare rapidamente. Una linea attendista ma vigile, coerente con una strategia che privilegia il controllo e la sostenibilità delle operazioni.
Sul fronte della fascia destra, invece, arriva una certezza: Rui Modesto non vestirà la maglia rosanero. Il laterale angolano di proprietà dell’Udinese, seguito nelle scorse settimane come possibile opzione in caso di uscita di Diakité, è ormai a un passo dal trasferimento al Copenaghen. Come evidenziato da Massimiliano Radicini del Giornale di Sicilia, l’assenza di offerte concrete per il laterale friulano ha di fatto escluso il Palermo dalla corsa.
Lo scenario, però, resta fluido. Qualora Diakité dovesse salutare più avanti, è plausibile che il direttore sportivo Osti possa orientarsi verso un profilo differente, con caratteristiche più offensive. Un’ipotesi che si inserirebbe nell’idea di rendere il Palermo più propositivo e incisivo sulle corsie, aumentando le soluzioni alternative nel corso della stagione, come ribadisce Radicini sul Giornale di Sicilia.
Per ora, nessuna decisione immediata: il Palermo osserva, valuta e resta pronto a intervenire solo se le condizioni lo renderanno opportuno.