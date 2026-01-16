Tuttosport: “Spezia scatenato, tutte le trattative del giorno in serie B”

Lo Spezia è tra i club più attivi di questa fase di mercato. Come riporta Gianluca Scaduto su Tuttosport, è ufficiale l’arrivo di Mattia Valoti, centrocampista-trequartista classe 1992, acquistato dalla Cremonese. Il giocatore, nella scorsa stagione protagonista della promozione in Serie A dei grigiorossi, porta in dote grande esperienza: 147 presenze in Serie B, 38 gol e 18 assist, numeri che certificano il suo peso specifico nella categoria. In questa stagione Valoti non era mai stato impiegato da Nicola.

Sul fronte offensivo, lo Spezia lavora con il Sassuolo per il prestito di Laurs Skjellerup, attaccante danese classe 2001 arrivato in Italia un anno fa ma mai utilizzato in stagione. Operazione considerata sostenibile e funzionale per completare il reparto avanzato.

Non solo: i liguri hanno incassato il sì della Roma per Alessandro Romano, centrocampista italo-svizzero classe 2005, colonna della Primavera giallorossa e già con un’esordio in Serie A. Restano invece da definire i contatti con l’Atalanta per il prestito del difensore Giovanni Bonfanti (22), attualmente al Pisa, dove ha collezionato 10 presenze.

Gli altri movimenti

Secondo quanto riferisce ancora Gianluca Scaduto su Tuttosport, il Bari tenta l’assalto a Luca Pandolfi del Catanzaro, mentre in uscita c’è Alessandro Cerri, che potrebbe finire al Modena. Il Venezia attende sviluppi per Giuseppe Ambrosino, bloccato dal Napoli a causa dell’emergenza infortuni, con l’alternativa Lauberbach pronta in caso di fumata nera.

Ufficiale il passaggio di Kleis Bozhanaj alla Reggiana, mentre il Mantova annuncia l’arrivo del difensore francese Bianay Balcot. A Pescara è in prova l’ex Psg Jean-Kevin Augustin, mentre il Cesena ha prolungato il contratto del portiere Jonathan Klinsmann fino al 2028.

Un mercato che entra nel vivo e che, come sottolinea Tuttosport, vede lo Spezia protagonista assoluto di questa finestra invernale.