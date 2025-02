Gds: “Palermo verso il Cosenza. Tornano Insigne e Di Francesco”

Il Palermo prosegue la preparazione in vista della delicata trasferta di domenica contro il Cosenza, con l’obiettivo chiaro di tornare a fare bottino pieno e riavvicinarsi alla zona play-off, attualmente distante due punti. Come riportato da Massimiliano Radicini sul Giornale di Sicilia, i rosanero hanno sostenuto una doppia seduta di allenamento a Torretta, lavorando intensamente per superare le difficoltà legate alle numerose assenze.

La principale preoccupazione di Alessio Dionisi riguarda il reparto difensivo: le squalifiche di Diakité e Ceccaroni obbligano il tecnico a ridisegnare la retroguardia. Si fa strada l’ipotesi di una difesa a quattro, una soluzione che potrebbe garantire maggior stabilità e copertura, considerando anche l’emergenza numerica. L’idea nasce dalla necessità di evitare di dover rimaneggiare nuovamente il reparto in caso di imprevisti durante la gara.

C’è ottimismo sul recupero di Magnani, che potrebbe tornare a disposizione per il match del San Vito-Marulla, mentre resta in dubbio la presenza di Nikolaou. La sua eventuale assenza complicherebbe ulteriormente le scelte di Dionisi, che potrebbe essere costretto a modificare il modulo o ad adattare Blin nel ruolo di centrale difensivo.

Nonostante le criticità, arrivano segnali positivi dall’infermeria. Sia Insigne che Di Francesco hanno ripreso a lavorare con il gruppo. In particolare, Di Francesco, grazie alla sua versatilità, potrebbe rivelarsi una pedina preziosa per il tecnico, soprattutto in un momento in cui la squadra necessita di soluzioni tattiche flessibili.

Dionisi sta vagliando tutte le possibili opzioni per schierare un Palermo competitivo, consapevole dell’importanza della sfida contro un Cosenza in lotta per la salvezza. Tra dubbi e incertezze, il tecnico rosanero è chiamato a ridisegnare nuovamente la squadra, nella speranza di trovare la formula vincente per rientrare in corsa per i play-off.