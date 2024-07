Gds: “Palermo, oggi alle 15 contro il Sondrio la prima amichevole del ritiro”

L’edizione odierna de “Il Giornale di Sicilia” si sofferma sul Palermo che oggi alle 15 disputerà la prima amichevole del ritiro a Livigno.

In vista dell’amichevole di oggi pomeriggio, la prima della stagione, sono stati assegnati i numeri provvisori. Di Mariano ha mollato la 10 per la 7, forse per una questione scaramantica, visto che in due anni non è stato proprio fortunatissimo. La 14, che era di Ranocchia, è stata scelta da Vasic che ha così lasciato libera la 21. Gomis avrà la 16, Peda la 29. Per il resto, tutti gli altri hanno confermato il numero di maglia della passata stagione.

L’appuntamento per la sfida con la Rappresentativa Lnd Sondrio, squadra formata per lo più da giocatori che militano in Eccellenza, è per le 15 all’Aquagranda di Livigno. Le previsioni danno assenza di pioggia, anche se in montagna il meteo viene spesso smentito, il che potrebbe incoraggiare diversi palermitani che vivono in zona a raggiungere la Valtellina per assistere alla prima uscita della stagione.

Ieri si sono svolte due sedute d’allenamento. Quella mattutina è stata contrassegnata da un temporale che si è abbattuto sulla valle: come al solito squadra divisa in gruppi, poi esercitazioni varie. Nel pomeriggio, invece, è tornato a splendere il sole e Dionisi ha fatto svolgere una sorta di rifinitura propedeutica all’amichevole, in cui ha alternato tutti i giocatori a sua disposizione, soffermandosi in particolare sulla costruzione della manovra dal basso. A fine seduta partitella a metà campo, finita 2-1 per i giocatori in casacca gialla con gol decisivo di Di Mariano (Saric e Corona gli altri marcatori). Sempre a parte Ceccaroni e Desplanches. Pigliacelli ha fatto solo palestra, in attesa della cessione al Catanzaro.

Capitolo abbonamenti: dopo quattro giorni di campagna, sono 3.295 i tifosi che hanno rinnovato mantenendo il proprio posto. Per confermare c’è tempo fino al 21. Poi, dal 23, toccherà ai vecchi abbonati che vorranno cambiare. L’ultima fase sarà riservata alla vendita libera, a partire dal primo agosto.