Magnani: «A me Dionisi sta trasmettendo qualcosa di positivo. Ho lasciato serie A per tornarci con il Palermo»

Giangiacomo Magnani, arrivato al Palermo lo scorso gennaio, è subito diventato un punto di riferimento per la difesa rosanero. L’ex Verona ha accettato la sfida di ripartire dalla Serie B, sposando un progetto ambizioso che punta al ritorno nella massima serie. Sempre titolare da quando è approdato in Sicilia, si è distinto per leadership e duttilità, adattandosi a più ruoli nella difesa di Dionisi.

In questa intervista rilasciata a Massimiliano Radicini per il Giornale di Sicilia, Magnani racconta il suo impatto con la squadra, il lavoro con il nuovo allenatore e le prospettive per il finale di stagione. Tra l’entusiasmo dei tifosi e la crescita del gruppo, emerge la forte determinazione del difensore nel voler riportare il Palermo in Serie A nel più breve tempo possibile.

Ha lasciato la Serie A per iniziare questo nuovo percorso in rosanero. È passato poco più di un mese, qual è il suo momentaneo bilancio?

«Ho lasciato la massima serie con l’intenzione di tornarci con il Palermo. Il mio bilancio fin qui è positivo, avrebbe potuto esserlo ancora di più se avessimo centrato qualche risultato migliore che avremmo meritato, vedi Spezia. Però penso che dal mio arrivo la squadra si sia compattata e stia facendo bene. Questa è la cosa importante».

Che gruppo ha trovato? Dopo di lei sono arrivati anche Audero e Pohjanpalo, come vi siete inseriti?

«C’è un gruppo splendido con tanti bravi ragazzi. Un gruppo coeso che ci ha accolto benissimo e ha fatto di tutto per metterci nelle migliori condizioni per rendere al meglio».

In carriera è stato allenato da diversi tecnici importanti come De Zerbi, Baroni, Tudor, Juric. Che tipo di allenatore è Dionisi?

«Al netto dell’importanza degli allenatori, credo che si debba essere bravi a prendere qualcosa per sé da ognuno di loro. Per i tecnici vale sì la storia, ma anche il rapporto con il singolo giocatore. A me Dionisi sta trasmettendo qualcosa di positivo. È un allenatore che ha grande calma ed è una cosa che apprezzo. Dà valore al lato umano, che per me è la cosa più importante».