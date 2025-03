Gds: “Dionisi cambia assetto. Le probabili formazioni di Palermo-Brescia”

Il Palermo si prepara alla sfida con il Brescia con diverse novità nell’undici titolare. Davanti ad Audero, la difesa sarà composta da Baniya, Magnani e Ceccaroni, con quest’ultimo al rientro dopo la sciocca espulsione rimediata contro il Mantova. Il numero 32, però, resta diffidato e dovrà evitare un’altra ammonizione che potrebbe costargli una nuova squalifica. Magnani, invece, tornerà al centro della retroguardia, mentre per Blin si profila un ritorno a centrocampo, dopo essere stato arretrato in difesa nel match di Cosenza.

Come evidenziato da Alessandro Arena sulle pagine del Giornale di Sicilia, accanto a Blin a centrocampo giocherà Ranocchia, ormai punto fermo del Palermo nel 2025. Le sue geometrie e la capacità di servire assist ai compagni saranno fondamentali per innescare la manovra offensiva. Sugli esterni, nonostante il recupero di Diakité, Pierozzi sembra avviato verso la conferma, soprattutto dopo essersi sbloccato con un gol contro il Cosenza. Dalla parte opposta, Dionisi si affiderà ancora a Lund, reduce da una prestazione attenta e propositiva in Calabria.

Attacco, Le Douaron con Pohjanpalo

Nel reparto avanzato, l’unica certezza è Pohjanpalo, ormai punto di riferimento imprescindibile. L’assenza di Brunori, però, costringe Dionisi a rimescolare le carte sulla trequarti. Verre è destinato a restare nell’undici titolare, dopo le ottime prestazioni recenti (un gol al Mantova e due assist a Cosenza).

Al suo fianco, il favorito sembra essere Le Douaron, scelto per la sua capacità di vedere la porta con maggiore continuità rispetto agli altri candidati. Alternative come Di Francesco e Vasic garantirebbero maggiore velocità e dinamismo, ma non hanno lo stesso istinto realizzativo dell’ex Brest, un aspetto chiave vista l’assenza di Brunori.

Dionisi chiede al Palermo di dare continuità alla vittoria di Cosenza, consapevole che ogni punto ora vale doppio. Contro il Brescia servirà una squadra solida, attenta e cinica.