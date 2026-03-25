Gazzetta dello Sport: “Venezia, l’arte di Stroppa: il “re della B” vede la quarta promozione”

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 25, 2026
palermo venezia 0-0 serie B (43) stroppa

Il Venezia sogna la Serie A e lo fa aggrappandosi al suo condottiero. Come racconta Francesco Velluzzi sulla Gazzetta dello Sport, tutto parte da lontano, da quella primavera del 2017 a Foggia in cui Giovanni Stroppa iniziava a costruire la sua leggenda da allenatore vincente. Ancora Francesco Velluzzi, sulla Gazzetta dello Sport, ripercorre le tappe di una carriera segnata da promozioni e successi, fino all’attuale dominio in Serie B.

Il tecnico lodigiano, cresciuto alla scuola Milan, ha fatto propri i principi di Berlusconi e Sacchi: essere padroni del campo e mettere il gioco al centro. Concetti che oggi, sottolinea Francesco Velluzzi sulla Gazzetta dello Sport, stanno trovando piena applicazione in un Venezia primo in classifica a sei giornate dalla fine.


I numeri certificano il lavoro di Stroppa. Come evidenzia Francesco Velluzzi della Gazzetta dello Sport, i lagunari guidano il campionato con 68 punti, vantano il miglior attacco con 64 reti – una media di due a partita – e una difesa solida, terza del torneo con 27 gol subiti. Un equilibrio che sta facendo la differenza.

Il Venezia ha colto l’occasione dopo il trionfo dello scorso anno della Cremonese, affidandosi a un allenatore che in Serie B è una garanzia. Stroppa ha già portato in A Crotone, Monza e Cremonese, e ora punta alla quarta promozione. «Sono stato scelto per la mia idea e spero di ricambiare la fiducia», aveva dichiarato, parole riportate da Francesco Velluzzi sulla Gazzetta dello Sport, e che oggi trovano pieno riscontro nei risultati.

La squadra gira, diverte e convince. Adorante guida l’attacco con 13 gol, Yeboah è vicino alla doppia cifra, mentre Busio rappresenta il cervello del centrocampo con 7 reti. Un organico costruito per vincere, ma valorizzato da un allenatore che, come sottolinea ancora Francesco Velluzzi sulla Gazzetta dello Sport, rappresenta il vero valore aggiunto.

Il calendario può già essere decisivo: se il Venezia dovesse battere Juve Stabia ed Entella, la promozione potrebbe diventare realtà. Sarebbe l’ennesima impresa di Stroppa, il “mister B” capace di trasformare ogni progetto in successo.

Dalla favola di Foggia fino alla laguna, il filo conduttore non cambia: gioco, identità e risultati. Il Venezia sogna, Stroppa guida. E la Serie A è sempre più vicina.

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