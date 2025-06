Gazzetta dello Sport: “Tutto fatto, Inzaghi allenerà il Palermo. Le ultime”

Si apre una settimana cruciale per il mercato degli allenatori. Come racconta Nicola Binda su la Gazzetta dello Sport, molte panchine restano ancora da assegnare, ma alcune situazioni iniziano a sbloccarsi.

Venezia-Di Francesco: addio ormai certo

A Venezia, il silenzio prolungato di Di Francesco, dopo l’incontro avvenuto una settimana fa con la dirigenza, ha spinto il club a decidere per la separazione. Nessuna risposta è arrivata nel weekend e ora è tempo di guardare oltre. In pole per la successione c’è Stroppa, sempre più lontano dalla Cremonese (nonostante la promozione) e con il contratto in scadenza. Sondati anche Pecchia e, più defilato, D’Angelo.

Palermo, Inzaghi è pronto: oggi il contatto finale

Tutto fatto tra Inzaghi e il Palermo, con un contratto biennale (più opzione per un terzo anno in caso di Serie A) già definito. Il divorzio col Pisa è avvenuto, anche se non in modo sereno, e resta solo da definire l’accordo tra i due club. Il rifiuto di Vignato come contropartita ha rallentato (ma non bloccato) l’operazione: oggi si discuteranno i dettagli economici, con una cifra inferiore al milione originariamente concordato tra l’allenatore e il Pisa un anno fa.

Monza-Bianco, Juve Stabia-Empoli: altri due sì

Anche Bianco è pronto a ripartire: il tecnico, in scadenza col Frosinone, ha firmato venerdì sera un biennale col Monza. L’ufficialità è attesa oggi.

Operazione più complicata, ma chiusa, quella tra Pagliuca e l’Empoli: la Juve Stabia ha ottenuto un risarcimento, nonostante la clausola rescissoria da 700mila euro fosse valida solo per la Serie A. Alla fine la volontà del presidente Corsi di affidarsi al tecnico rivelazione dell’ultima stagione è stata premiata.

Le altre trattative: Spezia, Bari, Catanzaro, Modena

Si muove anche lo Spezia, che ha messo nel mirino due tecnici in uscita: Longo, destinato a lasciare il Bari (dove prendono quota i nomi di Nesta e Aquilani) e Caserta, sempre più lontano da Catanzaro. Lì è già partito il casting per la sostituzione.

Infine, il Modena sembra vicino alla chiusura per D’Angelo: la decisione è presa e si attende solo l’incontro per la firma.

Una settimana che si preannuncia decisiva per tanti club. Ma, come osserva la Gazzetta dello Sport, non ancora per tutti.