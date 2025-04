Gazzetta dello Sport: “Tra Catanzaro e Palermo è spareggio per i playoff”

Si alza la tensione al “Ceravolo”, dove oggi pomeriggio Catanzaro e Palermo si sfidano in quello che è a tutti gli effetti il primo spareggio in chiave playoff. Come riporta la Gazzetta dello Sport, i calabresi si preparano a schierare Compagnon e Brighenti, favoriti per una maglia da titolari rispettivamente su Biasci e Antonini.

Dall’altra parte Dionisi punta forte sui rientri pesanti: il Palermo ritrova Segre, Ceccaroni e Nikolaou, tutti recuperati al momento giusto per dare maggiore solidità a una squadra che sogna di agganciare il sesto posto e garantirsi il vantaggio del campo negli spareggi.

Sempre secondo la Gazzetta dello Sport, occhi puntati anche sul match tra Südtirol e Juve Stabia: i bolzanini cercano di allontanarsi dalle zone calde della classifica, mentre la Juve Stabia dovrà fare a meno del bomber Adorante, fermato da un problema muscolare. Curiosità: a centrocampo rientra Pierobon, che scenderà in campo con una maschera protettiva dopo un’operazione allo zigomo.

A Catanzaro, invece, sarà battaglia vera: il Palermo vuole confermare la sua crescita e rilanciare le sue ambizioni promozione in una sfida che profuma già di spareggio anticipato.