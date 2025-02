Gazzetta dello Sport: “Serie B, in arrivo altri due esoneri?”

La lotta per la salvezza si fa sempre più tesa per Cosenza e Salernitana, due piazze che vivono giornate agitate tra risultati deludenti e panchine traballanti. Entrambe le squadre sono invischiate nella zona calda della classifica e rischiano di compromettere la stagione se non trovano presto un cambio di passo.

Cosenza, Alvini verso l’addio? Pronto Belmonte dalla Primavera

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, il futuro di Massimiliano Alvini al timone del Cosenza è più incerto che mai. La pesante sconfitta contro il Palermo (la quinta nelle ultime 14 partite) ha acceso nuovamente i riflettori su una possibile rivoluzione tecnica. Il bilancio recente parla chiaro: una sola vittoria, 8 pareggi e ben 5 sconfitte, un ruolino che ha spinto la dirigenza a valutare l’esonero dell’allenatore.

Oggi pomeriggio, alla ripresa degli allenamenti, si capirà se Alvini resterà ancora sulla panchina o se la società deciderà di cambiare guida tecnica. Il nome in pole per la successione è quello di Nicola Belmonte, attuale allenatore della Primavera, che potrebbe essere promosso in prima squadra e affiancato da Tortelli, tecnico dell’Under 15 che nel 2020 fu protagonista dell’impresa salvezza post lockdown al fianco di Occhiuzzi.

La situazione a Cosenza è tesa e il rischio di sprofondare ulteriormente in classifica è concreto. La dirigenza spera che una svolta possa arrivare già nelle prossime ore.

Salernitana, fiducia a Breda ma il margine è minimo

La Gazzetta dello Sport evidenzia come anche in casa Salernitana la crisi sia palpabile. Nonostante i soli 8 punti conquistati nelle ultime 7 giornate, il presidente Danilo Iervolino ha deciso di confermare la fiducia a Roberto Breda, tecnico arrivato alla terza panchina stagionale.

Il bilancio sotto la sua guida, però, non è stato all’altezza delle aspettative: negli ultimi tre scontri diretti contro Brescia, Carrarese e Frosinone sono arrivati soltanto due pareggi. La salvezza diretta dista ora 3 punti, un margine che mantiene vive le speranze ma che non consente ulteriori passi falsi.

Iervolino, pur ribadendo il proprio supporto a Breda, si attendeva qualcosa di più, soprattutto in match chiave contro avversari diretti per la salvezza. Se la squadra non dovesse invertire la rotta nelle prossime giornate, non è escluso che si possa valutare un ulteriore cambio in panchina.

La corsa salvezza entra nel vivo

Con il campionato che si avvicina alla fase decisiva, sia Cosenza che Salernitana sono chiamate a dare una svolta immediata. Come evidenziato dalla Gazzetta dello Sport, il Cosenza valuta una scossa tecnica mentre la Salernitana, almeno per ora, mantiene la rotta con Breda.

Le prossime settimane saranno determinanti per entrambe le squadre: ogni punto potrebbe fare la differenza tra salvezza e retrocessione. La pressione cresce e le società sono consapevoli che, se necessario, saranno pronte a prendere decisioni drastiche pur di salvare la stagione.