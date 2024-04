Gazzetta dello Sport: “Promozione diretta, è una corsa a quattro. Il punto di giornata in serie B”

L’edizione odierna de “La Gazzetta dello Sport” si sofferma sulla giornata di serie B e sul Palermo.

Botta e risposta tra Como e Cremonese. Due vittorie pesantissime, entrambe fuori casa e con avversarie molto diverse. Il lanciatissimo Catanzaro di Vivarini e il Bari sempre più in crisi di Iachini. La lotta per la promozione diretta con 18 punti in palio ormai è un affare a tre e oggi ad Ascoli il Venezia di Vanoli deve reagire a sua volta.

Insomma alle spalle del Parma che si è preso una pausa, le posizioni si stanno delineando almeno per la piazza d’onore, mentre per i playoff tutto resta incerto e in questo quadro fa notizia il netto successo del Brescia su un Pisa dato in grande crescita. Era uno scontro diretto in chiave playoff e Maran lo ha vinto con forza: il Brescia negli ultimi 5 turni ha un rendimento da promozione diretta. E’ stata la giornata delle occasioni perdute. Palermo e Sampdoria si sono annullate a vicenda.

Per Mignani un pari d’incoraggiamento, per Pirlo la conferma che il suo gruppo può sostenere gli impegni ai massimi livelli. Lo stesso Catanzaro ha avuto la chance di proporsi come mina vagante nella corsa alla A diretta, ma poi ha dovuto cedere; la Reggiana si è fatta soffiare dal Cittadella l’opportunità di avvicinarsi alle prime otto. Anche lo Spezia poteva dare una rinfrescata alla sua classifica opaca e invece per Malgrati, tornato sulla panchina del Lecco, ecco un punticino inutile ma pieno di orgoglio. La vera sorpresa dunque è un turno interlocutorio che la Serie B di solito non concede mai.