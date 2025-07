Gazzetta dello Sport: “Palermo, pressing su Bani. Tutte le trattative del giorno in Serie B”

Il Palermo è pronto ad accogliere in ritiro Antonio Palumbo, centrocampista ex Modena, arrivato in rosanero nell’operazione che ha coinvolto anche Di Mariano, passato al club emiliano. Come riporta Pietro Scognamiglio sulla Gazzetta dello Sport, l’accordo prevede un esborso di 2,3 milioni più il cartellino dell’esterno offensivo, valutato circa 400 mila euro.

Adesso, il direttore sportivo Osti concentra gli sforzi sulla difesa: nel mirino resta Mattia Bani, esperto centrale in forza al Genoa. Secondo quanto riferisce ancora la Gazzetta dello Sport, il giocatore avrebbe già espresso gradimento per la destinazione siciliana, ma il club ligure sta provando a trattenerlo con una proposta di rinnovo del contratto, in scadenza nel 2026. L’offerta del Palermo – un milione più bonus in caso di promozione – non è ancora sufficiente a colmare la distanza con le richieste dei rossoblù.

Nel frattempo, lo Spezia accelera per Cittadini, difensore di proprietà dell’Atalanta, reduce dall’esperienza in prestito al Frosinone. Come riferito da Scognamiglio sulla Gazzetta dello Sport, anche la Carrarese si muove sul mercato dei centrali, puntando su Ruggeri della Lazio, visto la scorsa stagione alla Salernitana.

Movimenti anche tra i giovani: l’Avellino ha chiuso per Daffara (in prestito dalla Juventus, sarà il vice Iannarilli) e ora valuta Marchisano (classe 2004 del Napoli, reduce dalla stagione alla Cavese).

Sul fronte uscite, il Frosinone ha ufficializzato l’arrivo di Masciangelo dal Cittadella, mentre il Monza resta in pole per Correia (Triestina). Il Pescara ha messo gli occhi su Sgarbi, di proprietà del Napoli, l’anno scorso tra Bari e Juve Stabia.

In casa Padova, si cerca un esterno sinistro: i nomi più caldi sono Cotali del Modena e Marco Sala, rientrato al Como dopo il prestito al Lecce.

Infine, in Serie C, è stato ufficializzato l’atteso ritorno di Delio Rossi sulla panchina del Foggia, mentre il nuovo Brescia si rinforza con gli arrivi di Guglielmotti (dal Catania) e Cisco (dal Sudtirol, dopo l’esperienza a Perugia).