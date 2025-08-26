Gazzetta dello Sport: “Magnani deve tornare a casa. Il Palermo studia alternative”

Un reggiano per blindare la difesa. La Reggiana sta lavorando con il Palermo per riportare a casa Giangiacomo Magnani, classe 1995 cresciuto proprio nelle giovanili granata. Come scrive Francesco Pioppi sulla Gazzetta dello Sport, il difensore ha la necessità di avvicinarsi alla propria terra natale per gestire al meglio un serio problema familiare.

Magnani, che in carriera ha vestito le maglie di Sassuolo e Verona totalizzando 146 presenze in Serie A, arriverebbe alla Reggiana con la formula del prestito. Per concretizzare l’affare servirà che il Palermo copra buona parte dell’ingaggio, ma il club rosanero sta già facendo di tutto per agevolare la volontà del giocatore. In caso di chiusura, potrebbe partire Meoni, in scadenza di contratto e seguito anche dalla Juve Stabia.

Le strategie del ds Fracchiolla, evidenzia Pioppi nel Corriere dello Sport, non si fermano qui: restano vive le piste che portano a Missori (Sassuolo) e Cocchi (Inter), mentre il sogno rimane Sernicola della Cremonese, in grado di coprire entrambe le corsie. A centrocampo sono stati proposti Caligara (Sassuolo, l’anno scorso alla Salernitana) e Charlys (Verona, ex Cosenza), mentre il sogno resta quello di riavere Bianco, rientrato a Firenze dopo l’esperienza al Monza. Non mancherà, infine, l’arrivo di un terzo portiere.

E il Palermo? La partenza di Magnani apre scenari diversi. Secondo la Gazzetta dello Sport, la società rosanero valuta due ipotesi: acquistare un altro difensore centrale oppure adattare Pierozzi come braccetto, aprendo così la strada all’arrivo di un esterno che possa eventualmente ricoprire entrambi i ruoli. «Le riflessioni sono in corso, i tempi sono stretti e il City Group non può permettersi di attendere troppo», scrive Pioppi sulla Gazzetta dello Sport.