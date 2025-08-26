Gazzetta dello Sport: “L’Empoli vuole Di Francesco. Tutte le trattative del giorno in Serie B”

Il mercato entra nella sua fase decisiva e in Serie B la priorità è una sola: gli attaccanti. Come evidenzia Nicola Binda sulla Gazzetta dello Sport, dopo il primo turno di campionato molte squadre hanno già tratto le prime indicazioni e sanno dove intervenire.

La trattativa più calda riguarda il Pescara, che sogna il ritorno di Gianluca Lapadula, oggi allo Spezia, e valuta anche Valerio Verre del Palermo. Non sarebbe un’accoppiata inedita: con quella maglia, nel 2016, i due centrarono la promozione in Serie A. «Lo Spezia libererebbe volentieri Lapadula, si tratta con lui», sottolinea Binda sulla Gazzetta dello Sport. Parallelamente, gli abruzzesi sono vicini al difensore Giorgio Cittadini dell’Atalanta.

L’Empoli invece guarda in casa rosanero: nel mirino c’è Federico Di Francesco, mentre è già arrivato il portiere Gasparini (ex Clodiense). Il Bari, sempre secondo la Gazzetta dello Sport, è pronto a chiudere per Leonardo Cerri, attaccante in arrivo dalla Juventus dopo l’esperienza alla Carrarese.

Il Venezia lavora a un colpo di spessore per sostituire Oristanio, destinato a partire. Il nome resta top secret, ma la società sta muovendosi con decisione. Intanto si attende chiarezza sulla posizione di Nicolussi Caviglia: in caso di partenza, il sostituto sarebbe già individuato in Patrick Bohinen del Genoa, reduce dall’esperienza a Frosinone.

«La Serie B è a un bivio, le prossime ore decideranno equilibri importanti», conclude Nicola Binda sulla Gazzetta dello Sport.