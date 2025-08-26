Cagliari strappa Hamdaoua al Palermo: cronaca di un colpo sfiorato e il volo verso la Sardegna

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 26, 2025

Notizia confermata oggi in edicola dalla Gazzetta dello Sport: il Cagliari ha chiuso per l’arrivo del giovane attaccante franco-marocchino Noham Hamdaoua, classe 2007, strappato al Palermo in extremis.

Una trattativa lampo e una scelta a sorpresa: Noham Hamdaoua, giovane promessa franco-marocchina classe 2007, sarà presto un nuovo giocatore del Cagliari. L’attaccante, proveniente dall’ESTAC Troyes, rinforzerà inizialmente la Primavera guidata da Francesco Pisano, con cui oggi giocherà la Supercoppa contro l’Inter.

Stando a quanto ricostruito da Loic Tanzi de L’Équipe, la svolta è arrivata pochi istanti prima dell’imbarco per la Sicilia: Hamdaoua era già sull’aereo diretto al Palermo quando il Cagliari ha lanciato la sua offerta. Un vero cambio d’isola last minute, che ha convinto il giovane talento a firmare un contratto triennale con il club rossoblù.

