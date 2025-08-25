Gazzetta dello Sport: “Magnani dal Palermo alla Reggiana in prestito”
Giangiacomo Magnani potrebbe lasciare Palermo per approdare in prestito alla Reggiana. Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, il club rosanero sta lavorando con gli emiliani per andare incontro alle esigenze del difensore, alle prese da alcune settimane con problemi personali che lo spingono ad avvicinarsi a casa.
Il centrale, arrivato a Palermo lo scorso gennaio dal Verona, non ha ancora potuto esprimere appieno il suo contributo in questa stagione. Per questo motivo la soluzione del prestito alla Reggiana, scrive la Gazzetta dello Sport, rappresenta al momento l’ipotesi più accreditata.