Gazzetta dello Sport: “Serie B, tutte le trattative del giorno”

Il Benevento è pronto ad accogliere Luigi Cherubini, mentre proseguono le grandi manovre del mercato di Serie B. Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, l’attaccante è arrivato al traguardo dopo un inseguimento durato diverse settimane e oggi sosterrà le visite mediche prima di iniziare la nuova avventura in giallorosso.

La Gazzetta dello Sport spiega che la fumata bianca è arrivata dopo il prolungamento del contratto di Cherubini con la Roma. Il club capitolino lo trasferirà quindi in prestito al Benevento, dove Floro Flores è pronto a valorizzarlo all’interno del suo 4-2-3-1. L’ex Sampdoria rappresenta così un nuovo rinforzo per il reparto offensivo dei sanniti.





Pisa, Petagna sempre più vicino

Prosegue parallelamente il dialogo tra Pisa e Monza per l’operazione che dovrebbe portare Andrea Petagna in nerazzurro e Idrissa Tourè alla corte di Juric.

Secondo quanto riferito dalla Gazzetta dello Sport, le società hanno continuato a lavorare anche nella giornata di ieri. Per arrivare alla definizione completa dell’affare potrebbe essere inserita anche una piccola contropartita economica da parte del Monza.

Verona, arriva Lella. Idee Dawidowicz e Gagliardini

Movimenti anche per il Verona. Nell’operazione che porterà Montipò al Venezia, il club scaligero accoglierà Nunzio Lella, rinforzo destinato al centrocampo.

Il direttore sportivo Sogliano continua inoltre a guardare al mercato degli svincolati. La Gazzetta dello Sport sottolinea come resti viva la possibilità di un ritorno di Pawel Dawidowicz, pista che appare sempre più concreta. Nelle ultime ore è emerso anche il nome di Roberto Gagliardini, il cui precedente contratto con il Verona era terminato il 30 giugno.

Juve Stabia, rivoluzione a centrocampo

Continua la profonda ristrutturazione della Juve Stabia. I campani lavorano al ritorno di Fabio Maistro, attualmente svincolato, e contemporaneamente accolgono Nermin Karic dall’Entella.

Il mercato dei centrocampisti coinvolge anche altre società. Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, il Cesena segue Andrea Ghion del Sassuolo, reduce dall’esperienza con l’Empoli.

Il Modena, invece, ha definito l’arrivo in prestito dal Torino di Wisdom Acquah. Il giovane centrocampista è stato individuato come rinforzo dopo il grave infortunio subito da Sersanti.