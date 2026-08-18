Gazzetta dello Sport: “Palermo-Lecce, le pagelle”

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 18, 2026
Palermo-Lecce 2-0 (77)

Il Palermo supera 2-0 il Lecce al Renzo Barbera e conquista il passaggio del turno in Coppa Italia. Nelle pagelle della Gazzetta dello Sport sono cinque i calciatori rosanero che raggiungono il voto più alto: Fortin, Pierozzi, Vavassori, Johnsen e Pohjanpalo, tutti da 7. Stesso voto anche per il tecnico Filippo Inzaghi.

Di seguito tutti i voti assegnati dalla Gazzetta dello Sport. Non essendo presenti giudizi individuali nel testo originale, vengono riportate esclusivamente le valutazioni.


Palermo, le pagelle della Gazzetta dello Sport

Joronen s.v.

Fortin 7

Pierozzi 7

Peda 6,5

Ceccaroni 6

Augello 6,5

Segre 6

Ranocchia 6

Estevez s.v.

Vavassori 7

Palumbo 6

Hernani 5,5

Johnsen 7

Strefezza 6

Pohjanpalo 7

Le Douaron 5,5

Inzaghi 7

Lecce, le pagelle della Gazzetta dello Sport

Falcone 6

Veiga 5,5

Gaspar 5

Tiago Gabriel 5,5

Gallo 5

Ngom 6

Gorter 6

Maleh 5

Stulic 6

Pierotti 6

Laerke 6

Coulibaly 5,5

Kaba s.v.

N’Dri 5,5

Geubbels 5

Esteban s.v.

Di Francesco 5,5

Le scelte e le sostituzioni

Il Palermo è stato schierato con il 4-2-3-1. Fortin ha sostituito Joronen al 4’ del primo tempo; nella ripresa Hernani è entrato per Palumbo e Le Douaron per Pohjanpalo al 1’, Strefezza ha rilevato Johnsen al 15’ ed Estevez ha preso il posto di Ranocchia al 32’. Nessun cambio di sistema segnalato dalla Gazzetta dello Sport.

Anche il Lecce è partito con il 4-2-3-1, passando al 4-4-2 dall’inizio della ripresa. Stulic è subentrato a Maleh al 1’, Gorter e Laerke sono entrati al 28’ rispettivamente per Ngom e Pierotti, Esteban ha sostituito Geubbels al 38’ e Kaba ha rilevato Coulibaly al 43’.

Nelle valutazioni della Gazzetta dello Sport, dunque, il 7 rappresenta il voto più alto della serata rosanero. Oltre a Inzaghi, lo ottengono Fortin, Pierozzi, Vavassori, Johnsen e Pohjanpalo. Le insufficienze del Palermo sono invece quelle di Hernani e Le Douaron, entrambi valutati 5,5.

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