Gazzetta dello Sport: “Catanzaro-Palermo, club attivi anche sul mercato”

L’edizione odierna de “La Gazzetta dello Sport” si sofferma sulla gara di oggi tra Catanzaro e Palermo, due squadre molto attive anche sul mercato.

Due rinforzi a testa e non è ancora finita. Il Palermo ha preso il centrocampista Ranocchia (Empoli via Juve) e il difensore Diakité (Ternana). Acquisti in C per il Catanzaro: il difensore Antonini (Taranto) e il centrocampista Petriccione (Crotone). Possibile ultimo colpo dei siciliani un esterno d’attacco, i calabresi cercano il 9 Moro (Spezia).